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  3. Около 100 орловских первоклассников «вооружили» школьными принадлежностями за счёт благотворителей

Около 100 орловских первоклассников «вооружили» школьными принадлежностями за счёт благотворителей

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26.08.2019

Примерно стольким детям в Орле помогли подготовиться к первому году обучения в рамках благотворительной акции «Дорога в школу». Она проводится в Орле много лет подряд. Поучаствовать в ней смогли все желающие — от частных лиц до целых организаций.

В этом году точку в акции поставил праздник, который состоялся в городском центре культуры. Его основными участниками стали «особые» первоклассники — дети из малоимущих, опекунских и приёмных семей, а также мальчики и девочки с ограниченными возможностями здоровья.

В финале около 100 детей получили наборы со школьными принадлежностями.

Теги:ОрёлОрловская областьдорога в школуакцияпервоклассникиблаготворительность

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