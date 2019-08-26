Около 100 орловских первоклассников «вооружили» школьными принадлежностями за счёт благотворителей

Примерно стольким детям в Орле помогли подготовиться к первому году обучения в рамках благотворительной акции «Дорога в школу». Она проводится в Орле много лет подряд. Поучаствовать в ней смогли все желающие — от частных лиц до целых организаций.

В этом году точку в акции поставил праздник, который состоялся в городском центре культуры. Его основными участниками стали «особые» первоклассники — дети из малоимущих, опекунских и приёмных семей, а также мальчики и девочки с ограниченными возможностями здоровья.

В финале около 100 детей получили наборы со школьными принадлежностями.