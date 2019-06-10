ОГУ вошел в топ-25 лучших вузов мира

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева вошел в топ глобального рейтинга U-Multirank 2019. В этом году в полномасштабном исследовании приняли участие 1711 высших учебных заведений из 96 стран мира.

Вузы оценивались по 24 предметным областям, были проанализированы 12,5 тыс. образовательных программ. В онлайн опросах приняли участие свыше 100 тыс. студентов. При оценке учитывались: качество образования, научно-исследовательская деятельность, международная ориентация, трансфер знаний.

В результате наш опорный университет вошел в топ-25 лучших вузов мира.