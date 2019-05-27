ОГУ получил новый компьютерный класс
27.05.2019
Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева получил новый современный компьютерный класс. Он был передан безвозмездно опорному вузу компанией SENLA (СЕНЛА).
24 мая соответствующий договор подписали ректор ОГУ им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко и генеральный директор ООО «СЕНЛА» Александр Белоцкий. Ольга Пилипенко отметила: «Совместная работа, в частности, открытие нового компьютерного класса (лаборатории) — путь к решению задач подготовки IT —специалистов и цифровизации региона».
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