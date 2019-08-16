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  3. Офис орловского «АИЖК» на площади Мира «пойдёт с молотка»

Офис орловского «АИЖК» на площади Мира «пойдёт с молотка»

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16.08.2019

Офисное помещение «АИЖК Орловской области» (площадью 753 квадратных метра) и земельный участок под ним (площадью 2176 квадратных метров) выставлены на реализацию.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются до 13 сентября включительно. Аукцион пройдёт 19 сентября.

Начальная цена лота 22 605 000 рублей.

В данный момент АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» признано нбанкротом, в его отношении введена процедура конкурсного производства.

Теги:ОрёлОрловская областьнедвижимостьАИЖКаукционторги

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