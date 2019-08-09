Однодневная фотовыставка на интересную тему пройдёт в Орле

Выставка под названием «Верующие» пройдёт в Орловском краеведческом музее 18 августа с 12 до 18 часов. Вход будет бесплатным для всех.

Мероприятие организует православный журнал «Фома». Цель проекта — напомнить или рассказать о известных и малоизвестных современниках, исповедующих православное христианство. Экспонаты выставки — это художественные фотоснимки «звёзд» культуры и спорта, а также обычных людей из разных уголков России и планеты.

Всех героев фотографий объединяют две вещи — они являются нашими современниками и православными христианами.