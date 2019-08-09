Однодневная фотовыставка на интересную тему пройдёт в Орле
09.08.2019
Выставка под названием «Верующие» пройдёт в Орловском краеведческом музее 18 августа с 12 до 18 часов. Вход будет бесплатным для всех.
Мероприятие организует православный журнал «Фома». Цель проекта — напомнить или рассказать о известных и малоизвестных современниках, исповедующих православное христианство. Экспонаты выставки — это художественные фотоснимки «звёзд» культуры и спорта, а также обычных людей из разных уголков России и планеты.
Всех героев фотографий объединяют две вещи — они являются нашими современниками и православными христианами.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56532
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