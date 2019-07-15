Один из ведущих поваров России «показал класс» в Орле
15.07.2019
Денис Тарасов, который занимался организацией питания участников и гостей на Олимпиаде 2014 года и на Чемпионате мира по футболу 2018 года, провёл мастер-класс, в котором участвовали его орловские коллеги со всей области. Мероприятие прошло на предприятии «Обед-буфет». Об этом информирует Федерация профсоюзов Орловской области.
Тарасов научил орловчан готовить новые блюда, обслуживать большое количество человек в сжатые сроки, безотходно работать с сырьём, а также рассказал о новых тенденциях в кулинарии.
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