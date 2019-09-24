Один из троллейбусных маршрутов Орла могут отменить

В новой единой транспортной схеме областного центра и Орловского района нашлось место только для маршрутов № 1, 4 и 6. Маршрут № 5 «ЖД Вокзал — Госуниверситет» планируется сократить.

Также авторы схемы собираются убрать и значительную часть автобусных маршрутов (10 из 38 существующих на настоящий момент).

Сейчас идёт общественное обсуждение новой транспортной схемы. Оно продлится до 17 октября. У орловчан есть ещё около трёх недель, чтобы донести до властей свои замечания и предложения, в том числе по созданию новых маршрутов.

По данным телеканала «Первый областной», в настоящий момент собрано 62 конкретных предложения и около ста замечаний негативного характера. Конечной целью транспортной реформы станет создание такой сети общественного транспорта, которая позволит добраться из любой точки в любую точку на территории Орла и Орловского района только с одной пересадкой.

Подробный репортаж на эту тему выйдет на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях» сегодня в 19:30.