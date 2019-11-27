Один из районов Орловской области предлагается переименовать

Свердловский район может стать Вознесенским.

С таким предложением выступил схиархимандрит Илий (Алексей Ноздрин) — уроженец и почётный житель Орловщины, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник патриарха Кирилла.

Как сообщили в Орловском региональном отделении Всемирного русского народного собора (общественной организации, действующей под эгидой РПЦ), в ближайшее время в районе будет проведён социологический опрос, который позволит узнать отношение его жителей к данной инициативе.