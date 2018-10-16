Один из пострадавших в ДТП с троллейбусом выписался из больницы
16.10.2018
Об этом сообщили в мэрии Орла.
Известно, что это девушка 1994-го года рождения.
Ещё один пострадавший, юноша 2001-го года рождения, остаётся в медицинском центре имени Круглой, его состояние оценивается как стабильное.
Городские власти, как и областные, окажут семьям погибших и пострадавшим в ДТП материальную поддержку. Из резервного фонда администрации Орла семьям погибших выделят по 100 тысяч рублей, пострадавшим — по 50 тысяч.
Глава администрации города Александр Муромский поручил выплатить материальную помощь в кратчайшие сроки.
Напомню, что ДТП произошло в Орле у остановки «Дворец спорта» 9-го октября. В результате наезда троллейбуса погибли трое и пострадали двое человек.
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