Один из пострадавших в ДТП с троллейбусом выписался из больницы

Об этом сообщили в мэрии Орла.

Известно, что это девушка 1994-го года рождения.

Ещё один пострадавший, юноша 2001-го года рождения, остаётся в медицинском центре имени Круглой, его состояние оценивается как стабильное.

Городские власти, как и областные, окажут семьям погибших и пострадавшим в ДТП материальную поддержку. Из резервного фонда администрации Орла семьям погибших выделят по 100 тысяч рублей, пострадавшим — по 50 тысяч.

Глава администрации города Александр Муромский поручил выплатить материальную помощь в кратчайшие сроки.

Напомню, что ДТП произошло в Орле у остановки «Дворец спорта» 9-го октября. В результате наезда троллейбуса погибли трое и пострадали двое человек.