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Один из городов Орловщины провалил важную программу

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19.09.2019

В этом году в Ливнах планировался капитальный ремонт 11 многоквартирных домов. Необходимые средства выделялись в рамках региональной краткосрочной программы. Однако ни в одном случае не только не начались работы, но даже не были заключены контракты. В данный момент документация на ремонт находится на экспертизе.

Кроме того, в рамках этой же программы планировался капитальный ремонт крыш 16 домов в Ливнах. В итоге были заключены контракты только на ремонт 10 объектов. Их должны исполнить до 1 июля будущего года. Остальные аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Теги:Орловская областькапитальный ремонт домовремонт крыш

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