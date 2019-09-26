Объявлена дата осеннего общегородского субботника в Орле

Мероприятие пройдёт 19 октября. Об этом сообщает мэрия.

Акция проводится в рамках экологического месячника, который состоится с 1 по 31 октября.

В рамках месячника и субботника планируется привлечь к добровольным работам около 40 тысяч жителей Орла, ликвидировать до 30 стихийных свалок, вывезти из города 3 с половиной тысячи кубометров мусора, а также очистить от отходов 12 километров берегов водоёмов, посадить 300 деревьев и 500 кустарников и убрать 12 гектар лесов и лесопарков.

В основном, работы будут проходить в крупнейших «зелёных» зонах города: в парках Победы и «Ботаника», лесопарке «Лужки», Медведевском лесу, сквере «Ливенский» и других.