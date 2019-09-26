Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.09.2019 Четверг 11:56
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Объявлена дата осеннего общегородского субботника в Орле

Объявлена дата осеннего общегородского субботника в Орле

Версия для печати

26.09.2019

Мероприятие пройдёт 19 октября. Об этом сообщает мэрия.

Акция проводится в рамках экологического месячника, который состоится с 1 по 31 октября.

В рамках месячника и субботника планируется привлечь к добровольным работам около 40 тысяч жителей Орла, ликвидировать до 30 стихийных свалок, вывезти из города 3 с половиной тысячи кубометров мусора, а также очистить от отходов 12 километров берегов водоёмов, посадить 300 деревьев и 500 кустарников и убрать 12 гектар лесов и лесопарков.

В основном, работы будут проходить в крупнейших «зелёных» зонах города: в парках Победы и «Ботаника», лесопарке «Лужки», Медведевском лесу, сквере «Ливенский» и других.

Теги:Орловская областьобщегородской субботниксубботник

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57444

Добавил новость: 

Другие новости раздела

26.09.2019

Орловчанам предлагают уколоться на рынке

26.09.2019

Орловского заключённого оштрафовали за татуировку

26.09.2019

Орловские следователи попытаются разгадать загадку ливенского скелета

26.09.2019

Задержан Артур Шлейхер (Саркисов)

2
26.09.2019

Орловчан пригласили «посмотреть в глаза» разработчику транспортной схемы

1
$ USD64.1873(+0.48)26.09
€ EUR70.5868(+0.57)26.09

Наш опрос

На Орловщине стартует осенний призыв. Ваше мнение о ситуации со срочной службой в армии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online