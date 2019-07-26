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Общественники предложили орловчанам воспользоваться ремонтом моста «Дружбы» в своих целях

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26.07.2019

Общественное движение «Дорога-450» обратило внимание граждан на старые балки моста. Сейчас все они «приговорены» к демонтажу и уничтожению. Уточняется, что речь идёт о 66 конструкциях — 55 длиной по 33 метра и 11 длиной по 14 метров. Кроме того, пять балок уже демонтированы и уничтожены.

Как считают общественники, балки находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть использованы для строительства новых мостов. Они отмечают, что эта проблема стоит в Орловской области, прежде всего, в сельской местности, достаточно остро.

Орловчанам предлагается воспользоваться ситуацией и официально попросить у городского «Управления Коммунальным Хозяйством» (его адрес — Орёл, Наугорское шоссе, 27а) передать балки в их распоряжение. Доставить конструкции в нужное место предлагается с помощью подрядчика, ремонтирующего мост (ООО «РГС»), у которого есть для этого вся необходимая техника, правда, уточняется, что с ним ещё нужно будет «договориться».

«Дорога-450», в свою очередь, предлагает гражданам помощь в оформлении документов, подтверждающих пригодность балок для использования по назначению, а также консультации по проектированию и строительству.

Теги:ОрёлОрловская область

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