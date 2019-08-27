Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел27.08.2019 Вторник 16:10
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Объём инвестиций в валовый региональный продукт Орловской области доведут до 25%

Объём инвестиций в валовый региональный продукт Орловской области доведут до 25%

Версия для печати

27.08.2019

Достичь этого показателя планируется к 2024 году. Это предусмотрено планом инвестиционного развития нашего региона.

Документ обсудили на Экспертном совете по развитию предпринимательства при губернаторе Орловской области.

С основным докладом выступил руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев.

В качестве наиболее значимых для нашей области инвестиционных направлений назывались сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, строительная отрасль, туризм и государственно-частное партнёрство.

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковинвестицииваловый региональный продуктВРП

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56864

Добавил новость: 

Другие новости раздела

27.08.2019

Подключение Орла к горячему водоснабжению растянется на несколько дней

27.08.2019

В Орле оперативно отремонтировали стратегический балкон

27.08.2019

В Орловской области обнаружен волосатый носорог

27.08.2019

«Зелёная роща» потратит на «Балтийский лизинг» около пяти с половиной миллионов рублей

27.08.2019

Орловские должностные лица скрывали многомиллионные доходы от налоговой

2
$ USD66.2608(+0.29)28.08
€ EUR73.6091(+0.21)28.08

Наш опрос

Орёлстат назвал размер средней месячной пенсии — 13705 рублей. ? ...
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online