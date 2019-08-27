Объём инвестиций в валовый региональный продукт Орловской области доведут до 25%
27.08.2019
Достичь этого показателя планируется к 2024 году. Это предусмотрено планом инвестиционного развития нашего региона.
Документ обсудили на Экспертном совете по развитию предпринимательства при губернаторе Орловской области.
С основным докладом выступил руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев.
В качестве наиболее значимых для нашей области инвестиционных направлений назывались сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, строительная отрасль, туризм и государственно-частное партнёрство.
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