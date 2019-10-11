Облсуд не нашёл для Шлейхера «исключительных обстоятельств»

Орловский областной суд оставил в силе решение Железнодорожного районного суда Орла, согласно которому Артур Шлейхер, экс-глава компании «321 ВСУ», будет ожидать приговора по своему делу на свободе.

Шлейхер подозревается в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьёй «мошенничество в особо крупном размере». Как сообщили в пресс-службе облсуда, инстанция не нашла «исключительных обстоятельств невозможности избрания ему более мягкой меры пресечения».