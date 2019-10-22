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Облсовет задумается над оздоровлением орловского Ветсанутильзавода

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22.10.2019

Финансовую ситуацию на предприятии обсудят на «Часе контроля» на ближайшей сессии регионального парламента.

Она состоится в пятницу 25 октября в 10 часов. Всего в рамках заседания обсудят 50 вопросов, а также два проекта обращений в Госдуму (по расширению социальных гарантий для лиц, проработавших в сельском хозяйстве от 30 лет, и по наделению органов государственной власти и местного самоуправления полномочий по пресечению нарушений в сфере обращения с отходами).

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