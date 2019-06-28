Облсовет усложнил жизнь орловских «зайцев»

Штраф за проезд без билета (и провоз багажа без оплаты) в трамвае, троллейбусе или автобусе городского и пригородного сообщения или в маршрутном такси вырос в два раза — со ста до двухсот рублей. Такое решение принято Орловским областным Советом народных депутатов на сегодняшней сессии.

Региональный парламент принял законопроект в окончательной редакции. Поправки внесены в статью 7.1 закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения».