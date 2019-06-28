Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.06.2019 Пятница 16:05
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Облсовет усложнил жизнь орловских «зайцев»

Облсовет усложнил жизнь орловских «зайцев»

Версия для печати

28.06.2019

Штраф за проезд без билета (и провоз багажа без оплаты) в трамвае, троллейбусе или автобусе городского и пригородного сообщения или в маршрутном такси вырос в два раза — со ста до двухсот рублей. Такое решение принято Орловским областным Советом народных депутатов на сегодняшней сессии.

Региональный парламент принял законопроект в окончательной редакции. Поправки внесены в статью 7.1 закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения».

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55639

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.06.2019

Администрация Орла утвердила стоимость реконструкции Красного моста

28.06.2019

Сильный ветер ожидается в Орловской области в ближайшие сутки

3
28.06.2019

Уголовные дела по статьям об эстремизме и терроризме возбуждены в Орловской области

28.06.2019

Экс-главу сельского поселения в Орловской области подозревают в присвоении средств

28.06.2019

Подрядчика, который будет убирать Оку и Орлик, определили в Орле

$ USD63.0756(+0.03)29.06
€ EUR71.8179(+0.15)29.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online