Облсовет усложнил жизнь орловских «зайцев»
28.06.2019
Штраф за проезд без билета (и провоз багажа без оплаты) в трамвае, троллейбусе или автобусе городского и пригородного сообщения или в маршрутном такси вырос в два раза — со ста до двухсот рублей. Такое решение принято Орловским областным Советом народных депутатов на сегодняшней сессии.
Региональный парламент принял законопроект в окончательной редакции. Поправки внесены в статью 7.1 закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения».
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