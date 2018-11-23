Облсовет рекомендовал орловской «Дорожной службе» уменьшить кредиторскую задолженность

С докладом на заседании профильного комитета выступил исполняющий обязанности директора госпредприятия Александр Бойко.

Он рассказал, что с января по сентябрь текущего года «Дорожная служба» сработала с чистой прибылью в 754 тысячи рублей. Однако у предприятия есть и значительная кредиторская задолженность (по последним данным, она составляет 405 миллионов рублей).

Комитет рекомендовал «Дорожной службе» продолжить работу по уменьшению кредитной задолженности, чтобы не допустить банкротства предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.