Облсовет рекомендовал орловской «Дорожной службе» уменьшить кредиторскую задолженность
23.11.2018
С докладом на заседании профильного комитета выступил исполняющий обязанности директора госпредприятия Александр Бойко.
Он рассказал, что с января по сентябрь текущего года «Дорожная служба» сработала с чистой прибылью в 754 тысячи рублей. Однако у предприятия есть и значительная кредиторская задолженность (по последним данным, она составляет 405 миллионов рублей).
Комитет рекомендовал «Дорожной службе» продолжить работу по уменьшению кредитной задолженности, чтобы не допустить банкротства предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
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