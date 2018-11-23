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Орел23.11.2018 Пятница 12:10
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  3. Облсовет рекомендовал орловской «Дорожной службе» уменьшить кредиторскую задолженность

Облсовет рекомендовал орловской «Дорожной службе» уменьшить кредиторскую задолженность

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23.11.2018

С докладом на заседании профильного комитета выступил исполняющий обязанности директора госпредприятия Александр Бойко.

Он рассказал, что с января по сентябрь текущего года «Дорожная служба» сработала с чистой прибылью в 754 тысячи рублей. Однако у предприятия есть и значительная кредиторская задолженность (по последним данным, она составляет 405 миллионов рублей).

Комитет рекомендовал «Дорожной службе» продолжить работу по уменьшению кредитной задолженности, чтобы не допустить банкротства предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДорожная службаоблсовет

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