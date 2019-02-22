Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.02.2019 Пятница 12:25
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Облсовет попросит Дмитрия Медведева не вводить «экологические» дорожные знаки в Орловской области

Облсовет попросит Дмитрия Медведева не вводить «экологические» дорожные знаки в Орловской области

Версия для печати

22.02.2019

Речь идёт о дорожных знаках «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и «Экологический класс транспортного средства». Изменения в ПДД, которые узаконивают введение новых знаков, вступили в силу ещё 1 июля 2018 года.

Однако 28 февраля на ближайшей сессии Облсовета орловские «народные избранники» хотят принять обращение к Медеведеву о приостановке данных положений Правил Дорожного Движения. Как сообщает «Орёлград», депутаты уверены, что эта отсрочка позволит хозяйствующим субъектам адаптироваться к новым требованиям без серьёзных финансовых потерь.

Как отмечается в проекте обращения, расходы на переоборудование и закупку транспорта, связанные с необходимостью довести автопарк до нужного экологического уровня, могут оказаться для многих предприятий и организаций непосильным экономическим бременем.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53036

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.02.2019

Жители Орловской области могут высказать своё мнение о качестве соцуслуг на официальном ресурсе

22.02.2019

Сегодня ночью в Орле на пожаре погиб мужчина

22.02.2019

В Орле женщина на «Лифане» сбила пешехода

22.02.2019

В это воскресенье в Орле пройдёт турнир по любительской рыбалке

22.02.2019

23 февраля жители Орла увидят фейерверк

5
$ USD65.5401(-0.32)22.02
€ EUR74.2963(-0.39)22.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online