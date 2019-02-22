Облсовет попросит Дмитрия Медведева не вводить «экологические» дорожные знаки в Орловской области

Речь идёт о дорожных знаках «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и «Экологический класс транспортного средства». Изменения в ПДД, которые узаконивают введение новых знаков, вступили в силу ещё 1 июля 2018 года.

Однако 28 февраля на ближайшей сессии Облсовета орловские «народные избранники» хотят принять обращение к Медеведеву о приостановке данных положений Правил Дорожного Движения. Как сообщает «Орёлград», депутаты уверены, что эта отсрочка позволит хозяйствующим субъектам адаптироваться к новым требованиям без серьёзных финансовых потерь.

Как отмечается в проекте обращения, расходы на переоборудование и закупку транспорта, связанные с необходимостью довести автопарк до нужного экологического уровня, могут оказаться для многих предприятий и организаций непосильным экономическим бременем.