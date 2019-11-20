Облсовет планирует пересмотреть региональный закон о митингах
20.11.2019
Об этом сообщил глава комитета по местному самоуправлению Валерий Савин.
Речь идёт о законе, принятом в 2017 году, который существенно ужесточает правила проведения публичных мероприятий на территории Орловской области.
Ранее Конституционный суд России признал аналогичные положения закона, принятого в республике Коми, не соответствующими федеральному законодательству.
Как уточнил Савин, у регионального парламента есть полгода для исправления сложившейся ситуации, однако комитет займётся данным вопросом уже на ближайшем заседании.
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