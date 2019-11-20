Облсовет планирует пересмотреть региональный закон о митингах

Об этом сообщил глава комитета по местному самоуправлению Валерий Савин.

Речь идёт о законе, принятом в 2017 году, который существенно ужесточает правила проведения публичных мероприятий на территории Орловской области.

Ранее Конституционный суд России признал аналогичные положения закона, принятого в республике Коми, не соответствующими федеральному законодательству.

Как уточнил Савин, у регионального парламента есть полгода для исправления сложившейся ситуации, однако комитет займётся данным вопросом уже на ближайшем заседании.