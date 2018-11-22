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Облсовет отказал горсовету в увеличении отчислений от НДФЛ в бюджет Орла

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22.11.2018

«Народные избранники» предложили оставлять в городском бюджете не 5% от НДФЛ, как сейчас, а 15%.

Предложение рассмотрели накануне на заседании комитета Областного совета народных депутатов по бюджету, налогам и финансам.

Ставка в 15% действовала до 2014 года, после чего была снижена. С тех пор городские депутаты не раз предпринимали попытки её вернуть.

Однако предложение отклонили и в этот раз.

В специальном заключении губернатора Орловской области Андрея Клычкова на данный законопроект отмечается, что принятие документа повлечёт выпадающие доходы областного бюджета в размере 680 миллионов рублей. При этом источники компенсации этой суммы в документе не определены. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгорсоветоблсоветналоги

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