Облсовет одобрил «закон о тишине»
26.10.2018
Облсовет одобрил так называемый «закон о тишине» — во втором чтении и окончательной редакции. Он усиливает меры борьбы с громкими звуками в многоквартирных домах.
Законопроект предполагает, что орловцы не смогут в любое время слушать музыку на повышенной громкости, запускать пиротехнику, громко разговаривать и петь, а также производить работы, нарушающие тишину и общественное спокойствие. В рабочие дни это будет запрещено с 13-ти до 15-ти и с 19-ти до 23-х часов, по выходным — только с 13-ти до 15-ти часов.
Нарушение закона повлечёт за собой административную ответственность.
Исключение сделают лишь для аварийных или спасательных работ, а также для мероприятий в дни государственных праздников.
Ранее, в апреле 2017 года, в Орловской области были введены аналогичные ограничения на период с 23-х до 7-ми часов (по рабочим дням) и с 23-х до 10-ти часов (по выходным).
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