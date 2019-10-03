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Облсовет хочет участвовать в «реогранизации» Орловского района

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03.10.2019

Вопрос об административных преобразованиях обсудили на комитете облсовета по местному самоуправлению.

Вице-спикер регионального парламента Михаил Вдовин напомнил, что ещё 16 июля на публичных слушаниях был одобрен проект по превращению Орловского района из муниципального образования в муниципальный округ. Административная реформа, которая перераспределит полномочия местных чиновников, позволит сэкономить десятки миллионов бюджетных рублей.

Вдовин и другие члены комитета отметили, что, проводя эту реформу, районные власти не взаимодействуют с облсоветом, хотя речь идёт о важных изменениях, которые коснутся тысяч людей. В итоге было принято решение вынести данный вопрос на детальное обсуждение на ближайшей сессии регионального парламента.

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