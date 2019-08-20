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Областные власти сообщили о резком росте поступлений в бюджет

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20.08.2019

За два последних года поступления в казну области от деятельности Государственных Унитарных Предприятий выросли примерно в 4 раза. Такие предварительные данные сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

При этом в реестре областной собственности числятся всего 8 ГУПов.

В частности, в текущем году ГУПы перечислили в бюджет 3 миллиона 100 тысяч рублей чистой прибыли (331,7% от запланированного объёма на данный период).

Теги:ОрёлОрловская областьГУПыпромышленностьбюджетэкономика

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