Областные власти рекомендовали мэрии Орла «прекратить дружбу» с ООО «РГС»

Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области официально рекомендовал главе администрации Орла Александру Муромскому приступить к расторжению контракта по капитальному ремонту моста «Дружба». Сегодня соответствующее послание направлено в адрес мэрии.

Причиной для рекомендации стали низкие темпы работ на объекте, существенное отставание от графика, а также перенос запланированных сроков завершения ремонта. Об этом сообщили в областном правительстве.