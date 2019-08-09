Областные власти рекомендовали мэрии Орла «прекратить дружбу» с ООО «РГС»
08.08.2019
Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области официально рекомендовал главе администрации Орла Александру Муромскому приступить к расторжению контракта по капитальному ремонту моста «Дружба». Сегодня соответствующее послание направлено в адрес мэрии.
Причиной для рекомендации стали низкие темпы работ на объекте, существенное отставание от графика, а также перенос запланированных сроков завершения ремонта. Об этом сообщили в областном правительстве.
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