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  3. Областные власти рекомендовали мэрии Орла «прекратить дружбу» с ООО «РГС»

Областные власти рекомендовали мэрии Орла «прекратить дружбу» с ООО «РГС»

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08.08.2019

Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области официально рекомендовал главе администрации Орла Александру Муромскому приступить к расторжению контракта по капитальному ремонту моста «Дружба». Сегодня соответствующее послание направлено в адрес мэрии.

Причиной для рекомендации стали низкие темпы работ на объекте, существенное отставание от графика, а также перенос запланированных сроков завершения ремонта. Об этом сообщили в областном правительстве.

Теги:ОрёлОрловская область

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