Областные депутаты решили отложить обсуждение важного вопроса

Сегодня на профильном комитете Орловского областного Совета народных депутатов должно было состояться обсуждение проекта новой единой транспортной схемы Орла и Орловского района.

Однако его перенесли на следующее заседание. Оно пройдёт примерно через месяц.

Главная причина — то, что за это время будут подведены итоги общественного обсуждения новой схемы. После депутаты приступят к обсуждению с учётом этой информации.