Областные депутаты решили отложить обсуждение важного вопроса
17.10.2019
Сегодня на профильном комитете Орловского областного Совета народных депутатов должно было состояться обсуждение проекта новой единой транспортной схемы Орла и Орловского района.
Однако его перенесли на следующее заседание. Оно пройдёт примерно через месяц.
Главная причина — то, что за это время будут подведены итоги общественного обсуждения новой схемы. После депутаты приступят к обсуждению с учётом этой информации.
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