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Орел17.10.2019 Четверг 13:27
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Областные депутаты решили отложить обсуждение важного вопроса

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17.10.2019

Сегодня на профильном комитете Орловского областного Совета народных депутатов должно было состояться обсуждение проекта новой единой транспортной схемы Орла и Орловского района.

Однако его перенесли на следующее заседание. Оно пройдёт примерно через месяц.

Главная причина — то, что за это время будут подведены итоги общественного обсуждения новой схемы. После депутаты приступят к обсуждению с учётом этой информации.

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