Областной суд рассмотрел дело орловца, тяжело ранившего свою мать

Преступление произошло в областном центре. После ссоры сын ударил мать ножом в руку и повредил ей плечевую артерию. Это случилось во время совместного распития спиртных напитков.

Сразу после нападения мужчина вызвал «Скорую Помощь». Врачи спасли орловчанке жизнь.

Районный суд приговорил нападавшего к 4 годам колонии общего режима. Областной суд оставил это решение в силе.