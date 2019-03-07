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Областной суд рассмотрел дело орловца, тяжело ранившего свою мать

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07.03.2019

Преступление произошло в областном центре. После ссоры сын ударил мать ножом в руку и повредил ей плечевую артерию. Это случилось во время совместного распития спиртных напитков.

Сразу после нападения мужчина вызвал «Скорую Помощь». Врачи спасли орловчанке жизнь.

Районный суд приговорил нападавшего к 4 годам колонии общего режима. Областной суд оставил это решение в силе.

Теги:ОрёлОрловская область

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