Областной суд рассмотрел дело орловца, тяжело ранившего свою мать
07.03.2019
Преступление произошло в областном центре. После ссоры сын ударил мать ножом в руку и повредил ей плечевую артерию. Это случилось во время совместного распития спиртных напитков.
Сразу после нападения мужчина вызвал «Скорую Помощь». Врачи спасли орловчанке жизнь.
Районный суд приговорил нападавшего к 4 годам колонии общего режима. Областной суд оставил это решение в силе.
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