Областной суд поставил точку в деле Натальи Башкатовой

Приговор первой инстанции, вынесенный в отношении экс-участкового полиции, оставлен без изменения. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Ранее районный суд приговорил Башкатову к двум годам колонии-поселения за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека. Также бывшую участковую на три года лишили права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Приговор вступил в силу.