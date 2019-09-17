Областной суд поставил точку в деле Натальи Башкатовой
17.09.2019
Приговор первой инстанции, вынесенный в отношении экс-участкового полиции, оставлен без изменения. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.
Ранее районный суд приговорил Башкатову к двум годам колонии-поселения за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека. Также бывшую участковую на три года лишили права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Приговор вступил в силу.
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