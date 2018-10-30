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Областной суд пересмотрел решение о возмещении вреда родителям ребёнка, пострадавшего в Центре детского развития

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30.10.2018

Областной суд пересмотрел решение районной инстанции о возмещении вреда родителям ребёнка, пострадавшего в Центре детского развития. Об этом сообщили в прокуратуре.

Апелляционное представление в областной суд внёс прокурор Железнодорожного района.

Ребёнок, находясь в детском центре, опрокинул на себя чайник с горячей водой и получил телесные повреждения. Однако районный суд отказал родителям в возмещении морального вреда.

Областной суд оказался на их стороне и вынес решение — взыскать с виновной стороны 50 тысяч рублей.

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