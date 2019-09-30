Областной суд пересмотрел дело экс-главы должанской ГИБДД

Ранее суд первой инстанции признал бывшего главу отдела ГИБДД по Должанскому району виновным по уголовным статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении». Мужчину оштрафовали на 150 тысяч рублей. Также осуждённому запретили работать в правоохранительных органах — но только на должностях, связанных с властными, организационными и распорядительными функциями, и только на два с половиной года.

Такого наказания экс-полицейский «удостоился» за незаконную попытку помочь своему другу избежать ответственности за совершённое ДТП. «Друг» также предстал перед судом и был оштрафован на 140 тысяч рублей.

Всё произошло в сентябре 2017 года. Друг тогда ещё действующего главы отделения ГИБДД, находясь за рулём автомобиля, не справился с управлением и врезался в опору связи. После этого мужчина скрылся с места ДТП.

На следующий день глава отделения, узнав об этом случае, предложил виновнику ДТП инсценировать аварию с участием другого лица. Это «лицо» и должны были признать виновным в происшествии.

Чтобы осуществить план, водитель обратился к знакомому и предложил ему взять вину на себя. Смысл обмана заключался в том, чтобы настоящий виновник смог получить страховые выплаты. При этом водитель обещал покрыть все расходы знакомого. Тот согласился участвовать в незаконной схеме.

В итоге троице удалось частично осуществить свой план. Ненастоящего виновника ДТП привлекли к административной ответственности и оштрафовали на полторы тысячи рублей. Однако потом обман раскрылся.

Прокуратуру не устроили первоначальные приговоры, поэтому надзорное ведомство обратилось в областной суд. Однако тот, наоборот, смягчил их.

Оба фигуранат дела были освобождены от наказания по статье «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» в связи с истечением срока давности уголовного преследования. В связи с этим штрафы, которые должны уплатить бывший полицейский и его друг, уменьшились до 70 и 60 тысяч рублей соответственно.

Также облсуд вынес частное постановление в адрес органов следствия. Им указали начрезмерную длительность работы по данному делу. Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, от возбуждения уголовного дела до его окончательной передачи в суд прошёл примерно 1 год 4 месяца.