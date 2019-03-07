Областной суд оставил в силе приговор орловчанину, избившему полицейских
07.03.2019
Ранее районный суд приговорил его к полутора годам колонии общего режима.
Инцидент случился в марте 2018 года. Полицейские заметили на улице Игнатова гражданина, который своим внешним видом оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность. Сотрудники МВД попросили его пройти с ними в отделение.
Однако мужчина возмутился и нанёс полицейским несколько ударов. Также орловчанин допустил и словесные оскорбления в адрес представителей власти.
За месяц до этого данный гражданин освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
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