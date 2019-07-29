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Областной суд оставил в силе приговор Аграрному университету

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29.07.2019

Ранее прокурор Советского района Орла обратился в суд первой инстанции с иском в защиту интересов 133 студентов вуза. Все они имеют статус «детей-сирот».

Прокурор требовал взыскать с Орловского государственного аграрного университета имени Парахина в пользу данных студентов задолженности по социальным выплатам, которые предусматривает федеральное законодательство.

Советский районный суд согласился с требованиями и взыскал с ответчика задолженность на общую сумму 703 тысячи 94 рубля 55 копеек.

Аграрный университет пытался обжаловать это решение. Однако Орловский областной суд оставил его без изменения.

Решение вступило в законную силу. Об этом информирует Советский районный суд Орла.

Теги:ОрёлОрловская область

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