Областной суд не снял с администрации Болхова обязанность по организации водоотведения на Первомайской улице

Жильцы домов, расположенных на этой улице, обратились в районный суд с требованием оборудовать водоотвод. Райсуд принял их сторону. На исполнение дали полгода.

Однако администрация города попыталась оспорить решение в вышестоящей инстанции. Свою точку зрения чиновники оправдывали тем, что в городе нет централизованной системы водоотведения, а полномочия по организации таких сетей возложены на профильный департамент областной администрации.

Областной суд не согласился с этими доводами и подтвердил вердикт районной инстанции.