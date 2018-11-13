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Орел13.11.2018 Вторник 13:57
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  3. Областной суд не снял с администрации Болхова обязанность по организации водоотведения на Первомайской улице

Областной суд не снял с администрации Болхова обязанность по организации водоотведения на Первомайской улице

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13.11.2018

Жильцы домов, расположенных на этой улице, обратились в районный суд с требованием оборудовать водоотвод. Райсуд принял их сторону. На исполнение дали полгода.

Однако администрация города попыталась оспорить решение в вышестоящей инстанции. Свою точку зрения чиновники оправдывали тем, что в городе нет централизованной системы водоотведения, а полномочия по организации таких сетей возложены на профильный департамент областной администрации.

Областной суд не согласился с этими доводами и подтвердил вердикт районной инстанции.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьБолховЖКХ

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