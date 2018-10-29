Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел29.10.2018 Понедельник 12:01
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Областной совет народных депутатов объявил о начале конкурса «Творческая работа «Мой Президент»»

Областной совет народных депутатов объявил о начале конкурса «Творческая работа «Мой Президент»»

Версия для печати

29.10.2018

Участвовать в нём могут жители Орловской области в возрасте от четырнадцати до двадцати трёх лет, которые являются гражданами Российской Федерации.

Конкурсная работа объёмом до четырёх листов машинописного текста должна содержать «размышление претендента об образе политического лидера».

Победители конкурса получат денежные премии — 3 тысячи рублей за первое место, 2500 за второе и 2 тысячи за третье.

Лучшие работы определят в двух возрастных группах. Об этом сообщает сайт «Орёлград».

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50152

Добавил новость: 

Другие новости раздела

29.10.2018

Орловский объединённый государственный литературный музей Тургенева присоединится ко всероссийской акции «Ночь искусств»

29.10.2018

«Орловский бриллиант» проведёт поединок во Франции

29.10.2018

В Орле суд приговорил женщину к уборке

29.10.2018

Орловцу передадут медаль «За отвагу», принадлежавшую его отцу и случайно найденную на Украине

29.10.2018

Сегодня в Орле пройдёт митинг в честь юбилея ВЛКСМ

$ USD65.6345(-0.11)27.10
€ EUR74.6658(-0.32)27.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online