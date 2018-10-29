Областной совет народных депутатов объявил о начале конкурса «Творческая работа «Мой Президент»»
29.10.2018
Участвовать в нём могут жители Орловской области в возрасте от четырнадцати до двадцати трёх лет, которые являются гражданами Российской Федерации.
Конкурсная работа объёмом до четырёх листов машинописного текста должна содержать «размышление претендента об образе политического лидера».
Победители конкурса получат денежные премии — 3 тысячи рублей за первое место, 2500 за второе и 2 тысячи за третье.
Лучшие работы определят в двух возрастных группах. Об этом сообщает сайт «Орёлград».
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