Областное Управление МЧС заявило о росте числа пожаров в автомобилях

С начала года в нашем регионе произошёл 61 пожар на автотранспорте. За аналогичный период минувшего года таких случаев было 52.

84% сгоревшего автотранспорта приходится на легковые автомобили.

Как правило, спасти машины в таких ЧП не удаётся. Огонь распространяется стремительно и уничтожает все важные элементы, оставляя от автомобиля только обугленный каркас.

Интересно, что пожары происходят как в бюджетных отечественных автомобилях, так и в дорогих транспортных средствах иностранного производства.

Последний такой инцидент произошёл в Верховье в понедельник. Там сгорела «двенадцатая» модель «Лады».

Основными причинами пожаров в автомобилях являются: нарушение правил пожарной безопасности, короткое замыкание электропроводки, утечка в системе подачи топлива, курение в салоне, а также небрежность при перевозке пожароопасных грузов и пролив или возгорание топлива.