Областное Управление ГИБДД попросило орловцев активнее сообщать о водителях маршруток, которые допускают нарушения правил дорожного движения

Сообщать о таких фактах можно по телефону дежурной части 72-90-00, а также через официальный сайт УМВД России по Орловской области с помощью раздела «Приём обращений».

Как пояснили в дорожной инспекции, просьба вызвана ростом количества нарушений ПДД водителями общественного транспорта.