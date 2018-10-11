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Орел11.10.2018 Четверг 19:08
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  3. Областное Управление ГИБДД попросило орловцев активнее сообщать о водителях маршруток, которые допускают нарушения правил дорожного движения

Областное Управление ГИБДД попросило орловцев активнее сообщать о водителях маршруток, которые допускают нарушения правил дорожного движения

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11.10.2018

Сообщать о таких фактах можно по телефону дежурной части 72-90-00, а также через официальный сайт УМВД России по Орловской области с помощью раздела «Приём обращений».

Как пояснили в дорожной инспекции, просьба вызвана ростом количества нарушений ПДД водителями общественного транспорта.

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