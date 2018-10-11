Областное Управление ГИБДД попросило орловцев активнее сообщать о водителях маршруток, которые допускают нарушения правил дорожного движения
11.10.2018
Сообщать о таких фактах можно по телефону дежурной части
Как пояснили в дорожной инспекции, просьба вызвана ростом количества нарушений ПДД водителями общественного транспорта.
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