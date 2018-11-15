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Орел15.11.2018 Четверг 19:39
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  3. Областное Управление ФАС приостановило земельные торги в Краснозоренском районе

Областное Управление ФАС приостановило земельные торги в Краснозоренском районе

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15.11.2018

К антимонопольщикам поступила жалоба от от АО «Орёлагроюг». Компания оспорила итоги торгов по земельному участку сельскохозяйственного назначения. По мнению АО, администрация района, проводя торги, нарушила положения Земельного кодекса.

До вынесения окончательного решения торги приостановлены.

Жалобу рассмотрят 20 ноября.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьФАС

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