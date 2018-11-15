Областное Управление ФАС приостановило земельные торги в Краснозоренском районе

К антимонопольщикам поступила жалоба от от АО «Орёлагроюг». Компания оспорила итоги торгов по земельному участку сельскохозяйственного назначения. По мнению АО, администрация района, проводя торги, нарушила положения Земельного кодекса.

До вынесения окончательного решения торги приостановлены.

Жалобу рассмотрят 20 ноября.