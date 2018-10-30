Областное правительство обязало Управление по тарифам держать на контроле плату за техосмотр
30.10.2018
Областное правительство официально обязало Управление по тарифам держать на контроле плату за технический осмотр транспортных средств.
Специальное распоряжение обязывает проводить проверки, публиковать их результаты на официальном портале Орловской области, а также ежегодно обобщать полученную информацию в специальном отчёте.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми, а также выездными и дистанционными.
Кроме того, Управление должно публиковать рекомендации для операторов техосмотра, работающих на территории Орловской области.
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