Областное правительство обязало Управление по тарифам держать на контроле плату за техосмотр

Областное правительство официально обязало Управление по тарифам держать на контроле плату за технический осмотр транспортных средств.

Специальное распоряжение обязывает проводить проверки, публиковать их результаты на официальном портале Орловской области, а также ежегодно обобщать полученную информацию в специальном отчёте.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми, а также выездными и дистанционными.

Кроме того, Управление должно публиковать рекомендации для операторов техосмотра, работающих на территории Орловской области.