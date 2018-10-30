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Орел30.10.2018 Вторник 14:38
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Областное правительство обязало Управление по тарифам держать на контроле плату за техосмотр

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30.10.2018

Областное правительство официально обязало Управление по тарифам держать на контроле плату за технический осмотр транспортных средств.

Специальное распоряжение обязывает проводить проверки, публиковать их результаты на официальном портале Орловской области, а также ежегодно обобщать полученную информацию в специальном отчёте.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми, а также выездными и дистанционными.

Кроме того, Управление должно публиковать рекомендации для операторов техосмотра, работающих на территории Орловской области.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/50192

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