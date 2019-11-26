Областная казна окажет Орлу помощь в сотни миллионов рублей
26.11.2019
Проект регионального бюджета на будущий год предусматривает выделение Орлу 200 миллионов рублей на «сбалансированность» городского бюджета. Об этом сообщили в областном департаменте финансов.
Планируется, что план доходов и расходов Орловщины на будущий год окончательно утвердят на ближайшей сессии облсовета 29 ноября. Пока что он одобрен только в первом чтении. В новой редакции доходная и расходная части выросли на 2 миллиарда 600 миллионов рублей каждая.
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