Областная казна окажет Орлу помощь в сотни миллионов рублей

Проект регионального бюджета на будущий год предусматривает выделение Орлу 200 миллионов рублей на «сбалансированность» городского бюджета. Об этом сообщили в областном департаменте финансов.

Планируется, что план доходов и расходов Орловщины на будущий год окончательно утвердят на ближайшей сессии облсовета 29 ноября. Пока что он одобрен только в первом чтении. В новой редакции доходная и расходная части выросли на 2 миллиарда 600 миллионов рублей каждая.