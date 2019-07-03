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Орел03.07.2019 Среда 17:41
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  3. Обладателей самых высоких и низких зарплат определили в Орловской области

Обладателей самых высоких и низких зарплат определили в Орловской области

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03.07.2019

Как сообщили в региональном правительстве, в период с января по апрель 2019 года включительно самые высокие зарплаты на Орловщине, как и раньше, получали работники финансовой и страховой сферы. Средний заработок здесь составил 45,4 тысячи рублей. Также высокий заработок отмечен у работников сферы государственного управления (средний показатель — 34,1 тысячи рублей).

В реальном секторе экономики лидируют предприятия, которые занимаются обеспечением электрической энергией, газом и паром, и кондиционированием воздуха (средняя зарплата здесь составила 31 тысячу рублей).

Наиболее низкие зарплаты в Орловской области — в сферах почтовой связи и курьерской деятельности (15,6 тысяч рублей), у работников гостиниц и общепита (18,4 тысячи рублей), а также у тех, кто занят административной деятельностью (19,1 тысяча рублей). Таковы официальные данные.

Теги:ОрёлОрловская область

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