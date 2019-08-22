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Объединение Орла и Орловского района отложено на осень

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22.08.2019

Теперь в качестве даты презентации новой транспортной схемы ориентировочно называется 30 октября. Об этом сообщил начальник транспортного отдела администрации Орла Вадим Хрипунов.

Ранее схему обещали презентовать до 1 сентября, ещё раньше дата неоднократно переносилась.

Как сообщают «Орловские новости», по предварительным данным, в схеме будет существенно меньше «городских» маршрутов и больше трёхзначных «пригородных».

Основной смысл новации — в том, чтобы объединить городские и районные маршруты в одно целое и дать жителям Орла и Орловского района возможность добраться до любого населённого пункта на территории этих муниципальных образований максимум с одной пересадкой.

Теги:ОрёлОрловская областьтранспортсхемаОрловский район

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