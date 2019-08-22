Объединение Орла и Орловского района отложено на осень
22.08.2019
Теперь в качестве даты презентации новой транспортной схемы ориентировочно называется 30 октября. Об этом сообщил начальник транспортного отдела администрации Орла Вадим Хрипунов.
Ранее схему обещали презентовать до 1 сентября, ещё раньше дата неоднократно переносилась.
Как сообщают «Орловские новости», по предварительным данным, в схеме будет существенно меньше «городских» маршрутов и больше трёхзначных «пригородных».
Основной смысл новации — в том, чтобы объединить городские и районные маршруты в одно целое и дать жителям Орла и Орловского района возможность добраться до любого населённого пункта на территории этих муниципальных образований максимум с одной пересадкой.
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