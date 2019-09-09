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Новый завод откроется в Орле в сентябре

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09.09.2019

Это предприятие ГК «Сыробогатов» по производству сыров и цельномолочной продукции. Здесь будут выпускать полутвёрдые и рассольные сыры, нарезать и упаковывать продукцию. Также на территории разместится творожный цех и цеха сгущения и сушки сыворотки.

В производственных процессах будут применяться самые современные оборудование и технологии. Продукция будет выходить на рынок под брендом «Орловские сыры» и продаваться по всей России, а также в странах СНГ.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова, при этом в качестве сырья будет использоваться молоко орловских производителей (животноводческих предприятий и фермерских хозяйств). Это, в свою очередь, поддержит и местный малый бизнес.

На предприятии будет создано 250 новых рабочих мест.

ГК «Сыробогатов» вложила в проект, который реализовывался с 2017 года, около 2 миллиардов рублей.

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычков

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