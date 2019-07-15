Новый владелец кинотеатра «Победа» в Орле может снова превратить его в храм
15.07.2019
Об этом сообщают «Орловские новости».
По данным портала, здание кинотеатра, расположенное в самом центре Орла на улице Ленина, продано за 45 миллионов рублей. Соответствующий аукцион состоялся 12 июля. Его победителем стало ООО «Орёлагроюг».
СМИ сообщает, что новый владелец здания планирует воссоздать православный Георгиевский храм, который находился в этих стенах до 1946 года.
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