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Орел28.10.2019 Понедельник 10:51
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Новый статус «Дружбы» привёл к пробкам в Орле

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28.10.2019

Сегодня утром из-за того, что мост «Дружба» в ночь с 25 на 26 октября был закрыт на ремонт (до декабря 2020 года), в Орле образовались значительные автомобильные «пробки».

Сообщения о заторах на дорогах начали появляться в социальных сетях с 8 часов.

Объект закрыт на реконструкцию. Работы, начатые ООО «РГС» (из Казани), завершит «Ремспецмост» (из Белгорода).

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