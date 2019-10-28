Новый статус «Дружбы» привёл к пробкам в Орле

Сегодня утром из-за того, что мост «Дружба» в ночь с 25 на 26 октября был закрыт на ремонт (до декабря 2020 года), в Орле образовались значительные автомобильные «пробки».

Сообщения о заторах на дорогах начали появляться в социальных сетях с 8 часов.

Объект закрыт на реконструкцию. Работы, начатые ООО «РГС» (из Казани), завершит «Ремспецмост» (из Белгорода).