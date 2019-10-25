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Орел25.10.2019 Пятница 16:01
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Новый проект реконструкции сквера Ермолова может примирить орловчан

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25.10.2019

В нём сохранён «сухой фонтан», однако присутствует и проезжая часть между сквером и зданием орловской гимназии (сейчас в нём размещается истфак ОГУ имени Тургенева). Именно её «упразднение» вызвало наиболее мощную волну общественной критики.

Фотографии проекта оказался в распоряжении портала «Орёлград».

Кроме того, в новом проекте предлагается благоустроить пешеходный переход из сквера Ермолова к скверу Лескова, а также построить в сквере Маяковского круглое здание «информационно-туристического центра».

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Короткая ссылка obl1.ru/~/57984

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