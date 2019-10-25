Новый проект реконструкции сквера Ермолова может примирить орловчан
25.10.2019
В нём сохранён «сухой фонтан», однако присутствует и проезжая часть между сквером и зданием орловской гимназии (сейчас в нём размещается истфак ОГУ имени Тургенева). Именно её «упразднение» вызвало наиболее мощную волну общественной критики.
Фотографии проекта оказался в распоряжении портала «Орёлград».
Кроме того, в новом проекте предлагается благоустроить пешеходный переход из сквера Ермолова к скверу Лескова, а также построить в сквере Маяковского круглое здание «информационно-туристического центра».
Короткая ссылка obl1.ru/~/57984
Другие новости раздела
25.10.2019
«Автоледи» погибла на орловской дороге
25.10.2019
Орловская пенсионерка погибла в ДТП
$ USD63.9966(+0.14)26.10
€ EUR71.1194(-0.02)26.10
Наш опрос
2018 - юбилей Тургенева. 2020 - юбилей Бунина. Главный писатель-орловец?