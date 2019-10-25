Новый проект реконструкции сквера Ермолова может примирить орловчан

В нём сохранён «сухой фонтан», однако присутствует и проезжая часть между сквером и зданием орловской гимназии (сейчас в нём размещается истфак ОГУ имени Тургенева). Именно её «упразднение» вызвало наиболее мощную волну общественной критики.

Фотографии проекта оказался в распоряжении портала «Орёлград».

Кроме того, в новом проекте предлагается благоустроить пешеходный переход из сквера Ермолова к скверу Лескова, а также построить в сквере Маяковского круглое здание «информационно-туристического центра».