Новый подрядчик приступил к «Дружбе»
30.10.2019
Сегодня компания «Ремспецмост» из Белгорода начала ремонтировать проблемный мост. Об этом сообщили в мэрии Орла.
Пока что подрядчик снимает с моста «Дружбы» асфальтовое покрытие и бетонные стяжки.
Также в администрации города рассказали о планах по созданию нового автобусного маршрута, который поможет снять напряжение на дорогах, возникшее после полного закрытия движения по мосту. Ранее из-за этого официально внесли временные изменения в маршруты № 3 («Ливенская АЗС — Наугорское шоссе») и № 6 («Микрорайон „Зареченский“ — улица Силикатная»).
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