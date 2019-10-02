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Орел02.10.2019 Среда 11:31
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Новый памятник планируют поставить в Орле

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02.10.2019

Скульптура под названием «Современный предприниматель» может быть перенесена из Курска в Орёл. Об этом заявил известный бизнесмен, владелец «Корпорации ГРИНН» Николай Грешилов.

Администрация Курска направила Грешилову письмо, в котором пояснили, что он установил памятник на арендованной земле. Договор аренды истёк. Мэрия не хочет продлять его, так как земля нужна ей под другие цели. Об этом сообщает «ДДД».

Грешилов выразил уверенность, что в Орле для памятника найдётся достойное место. Скульптура представляет собой статую мужчины, который, стоя на карте России, тянет за собой телегу, нагруженную мешками с надписями «Бюрократия», «Налоги», «Кредиты», «Лицензии», «Согласования» и «Коррупция».

К настоящему моменту на территории орловского ТМК «ГРИНН» уже установлено несколько памятников, в том числе ряд скульптурных изображений писателей-орловцев.

Теги:Орловская областьГРИННпамятникибизнес

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