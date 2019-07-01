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Новый населённый пункт воинской доблести появился в Орловской области

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01.07.2019

Высокое звание присвоили посёлку Кромы. Такое решение принял Орловский областной Совет народных депутатов на последней сессии.

Звание присвоено за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества при освобождении посёлка от фашистов в июле и августе 1943 года. Потери, понесённые Красной армией в ходе освободительной операции, оцениваются в 165 тысяч человек.

Также отмечается, что во время оккупации значительные потери понесло и местное население, а уроженцы посёлка Кромы входили в состав партизанского отряда, действовавшего на территории Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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