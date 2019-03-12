Новый митрополит Орловский и Болховский Симон провёл первое богослужение в Орле
12.03.2019
Служба состоялась в Ахтырском кафедральном соборе 11 марта.
Как сообщает Орловская митрополия, Симон провёл великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского.
Также новый митрополит напутствовал орловскую паству на прохождение Святой Четыредесятницы — Великого поста.
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