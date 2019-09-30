Новый конкурс на ремонт моста «Дружбы» в Орле объявят на этой неделе

Об этом телеканалу «Первый областной» рассказал первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин.

Также Минкин подтвердил информацию о том, что предыдущий конкурс, объявленный 18 сентября, не состоялся из-за отсутствия заявок. Как пояснил чиновник, причиной этого отсутствия могли стать изменения в федеральном законодательстве, которые обязывают подрядчиков вносить свои данные в особую базу. Многие компании, ещё не знакомые с новым порядком, не сделали этого и, как следствие, потеряли возможность подать заявку на конкурс.

Минкин рассказал, что компания из Барнаула действительно подала жалобу в Управление ФНС в связи с проведением данного конкурса. Кроме того, то же самое сделали ещё 3 компании (известно, что одна из них — из Санкт-Петербурга). Однако конкурс не состоялся именно из-за отсутствия заявок.

Новый будет объявлен на этой неделе. Начальная (максимальная) цена контракта составит 273 миллиона рублей. Дата сдачи объекта — 1 декабря 2020 года.

Выпуск программы «Актуальное интервью» с Олегом Минкиным выйдет в эфир телеканала «Первый областной» и будет размещён на «Первом областном портале новостей» в ближайшее время.