Новый глава ТТП Орла вступил в должность
01.10.2019
Нового генерального директора МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Юрия Гордюшина представили в мэрии.
Распоряжение о его назначении было подписано 30 сентября. Сегодня он вступил в должность.
Гордюшин работает в ТТП с 2004 года. С 2016 года занимал должность технического директора, а после увольнения предыдущего гендиректора Александра Коровина исполнял его обязанности.
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