Новый глава ТТП Орла вступил в должность

Нового генерального директора МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Юрия Гордюшина представили в мэрии.

Распоряжение о его назначении было подписано 30 сентября. Сегодня он вступил в должность.

Гордюшин работает в ТТП с 2004 года. С 2016 года занимал должность технического директора, а после увольнения предыдущего гендиректора Александра Коровина исполнял его обязанности.