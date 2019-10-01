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Новый глава ТТП Орла вступил в должность

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01.10.2019

Нового генерального директора МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Юрия Гордюшина представили в мэрии.

Распоряжение о его назначении было подписано 30 сентября. Сегодня он вступил в должность.

Гордюшин работает в ТТП с 2004 года. С 2016 года занимал должность технического директора, а после увольнения предыдущего гендиректора Александра Коровина исполнял его обязанности.

Теги:Орловская областьТрамвайно-троллейбусное предприятие

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